Helene Fischer muss Tour verschieben: Rippenbruch bei der Probe

Nach Angaben des Tourneeveranstalters „Live Nation“ kam es am Sonntag bei der Probe zu einem Unfall-Drama. Bei den akrobatischen Proben erlitt die Musikerin eine Rippenfraktur, was eine Verlegung der geplanten Shows in Bremen und Köln erforderlich macht. Auf dringendes ärztliches Anraten muss Helene zwingend eine Pause einlegen, bevor sie erneut auftreten darf.

In einer persönlichen Stellungnahme wandte sich Helene an ihre Fans und bat um Verständnis für die Verlegung der Bremer und Kölner Konzerte. „Ich habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen, aber die akuten Schmerzen und der dringende ärztliche Rat, meinen Körper zu schonen, zwingen mich zu dieser für mich schweren Entscheidung.“ Auch in den sozialen Medien meldete sich Helene zu Wort und schrieb: „Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich losgeht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt.“

Die Premiere der Show soll nun am 11. April in Hamburg stattfinden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Helene Fischer Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.