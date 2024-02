Heidi Klum (50): "Ich wurde 4 Jahre lang betrogen"

Heidi Klum hatte nicht immer Glück in der Liebe - das verriet sie in einem Podcast.

"Call Her Daddy" ist ein erfolgreicher amerikanischer Podcast, Moderatorin Alexandra Cooper dafür bekannt, den geladenen Gästen zum Teil intime und pikante Details zu entlocken. Heidi Klum (50), die Ende Jänner zu Gast war, plauderte sogar ganz freiwillig aus dem Nähkästchen.

Über ihre glückliche Ehe mit Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (34). Und über wenige gute Zeiten in Punkto Liebe. "Ich hatte eine Partnerschaft, in der ich vier Jahre lang betrogen wurde, von Anfang an bis zum Ende. Die ganze Zeit über, bis ich es herausfand", so Klum. Um welchen Mann es sich in ihren Erzählungen handelte, verrät das Model nicht.

"Eine Lüge, von Anfang an"

Nur, dass in dieser Beziehung schon von Anfang an "der Wurm drinnen" war: Klum habe schon länger vermutet, dass etwas nicht stimme. Ihr damaliger Partner habe aber stets Ausreden parat gehabt. Wenn sie ihn anrief und er nicht abhob, habe er behauptet, sein Akku sei leer gewesen. Letztendlich las sie seine Mails, was sie "noch nie zuvor getan" habe. So kam der jahrelange Betrug ans Licht: "Es war eine Lüge, von Anfang an", sagt sie.

Das waren die Männer an der Seite des Supermodels: 1997 heiratete Klum den 13 Jahre älteren Starfriseur Ric Pipino. Es folgte eine Beziehung mit dem 23 Jahre älteren italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore. Klums Tochter Leni wurde geboren. Dann heiratete das Model den Sänger Seal. Mit ihm hat sie drei Kinder. Später war Klum mit dem 13 Jahre jüngeren US-Kunsthändler Vito Schnabel liiert. Tom Kaulitz, dem sie am 3. August 2019 das "Ja"-Wort gab, ist 16 Jahre jünger als das Model.

