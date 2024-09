Boris Becker hat geheiratet – und das "fast geheim"

Der frühere Tennisstar Boris Becker (56) und seine Verlobte Lilian de Carvalho Monteiro (34) haben sich am Wochenende das Jawort gegeben. Die Zeremonie fand in einem alten Klosterkomplex in dem italienischen Nobelbadeort Portofino, östlich von Genua in Ligurien, statt – und zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der ehemalige Tennisprofi und die Risikoanalystin sind seit vier Jahren ein Paar. Der dreifache Wimbledon-Sieger war Ende April 2022 in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Er kam im Dezember 2022 aufgrund einer Sonderregelung vorzeitig frei. Das Paar wohnt in Mailand. Für Becker ist es bereits die dritte Ehe.

