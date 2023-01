Am 21. Jänner heißt es beim Jägerball in Linz wieder „Waidmannsheil“

Im vergangenen Jahr mussten die Organisatoren noch vor der Pandemie in die Knie gehen, doch heuer ist alles wieder angerichtet für den Oberösterreichischen Jägerball.

Am 21. Jänner werden im Palais Kaufmännischer Verein die Jagdhornbläsergruppen Bad Wimsbach/Neydharting und Schaunburg die Besucherinnen und Besucher in Dirndl, Lederhose und Trachtenanzug empfangen. Der elegante Traditionsball, veranstaltet von dem Hubertusclub Linz unter Altmeister Wolfram Berger und dem Jagdclub Diana unter Altmeister Peter Robatscher, kehrt mit einem Jahr Verspätung auf die große Bühne zurück. Normalerweise ist alle zwei Jahre „Jagdzeit“ in der Ballsaison.

Bewährtes braucht zwangsläufig keine gravierenden Änderungen. So hält es auch das Organisationsteam, das „in gewohnter Manier“, wie es heißt, einen stimmungsvollen Ballabend mit jagdlichem Flair bieten will. Mit anderen Worten: Wer schon einmal den Jägerball erlebt hat, weiß, was ihn dort erwarten wird. Ein Abend, der zwar im Zeichen der Jagd steht, aber keineswegs nur ein Abend für Jägerinnen und Jäger ist. Der Ball ist ein gesellschaftliches Erlebnis.

Das Flair ist jedenfalls waidmännisch, Tannenbäume und jagdliche Trophäen werden das Palais schmücken, in diversen „Rückzugsgebieten“, wie man die Bars nennen könnte, kann man sich nicht nur vom Tanzen erholen und Gespräche führen, sondern auch sein Talent mit dem Luftgewehr am Schießstand entdecken. Auf die Besten warten auch wieder Preise, die nach der Mitternachtseinlage mit den XX-Schuhplattlern aus Ried/Riedmark und der Scherhaufen-Musi vergeben werden.

Eröffnet wird der Ball um 20.30 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) mit einer Choreografie der Tanzschule Horn. Danach können sich die Tanzfreudigen zur Musik des ptart-Tanzorchesters im Festsaal bzw. zur international bekannten Band „Die Trenkwalder“ im Parksaal ausleben. Ballende ist um 4 Uhr früh.

Karten für den Jägerball gibt es über Ö-Ticket und im OÖ Heimatwerk an der Landstraße, Restkarten sind auch an der Abendkasse erhältlich.

gibt es über Ö-Ticket und im OÖ Heimatwerk an der Landstraße, Restkarten sind auch an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen: www.jaegerball-linz.at

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz

