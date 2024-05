Renault parkt den Symbioz mitten in der Riege der Kompakten ein

Langsam wird’s eng bei Renault. Und zwar im Kompakt-Segment. Denn dort kurven die Modelle Captur, Austral und Arkana herum, jetzt quetschen die Franzosen noch einen SUV dazwischen: den Symbioz.

Mit einer Länge von 4,41 Metern und einem Radstand von 2,64 Metern parkt sich der Neue zwischen Captur (4,23 Meter) und Austral (4,51) ein. Die Franzosen titulieren den Kompakt-SUV als Familienauto, das mehr Raum als der kleine Bruder bietet. 624 Liter nimmt beispielsweise der Kofferraum auf – ein sehr guter Wert in diesem Fahrzeugsegment. Die Rückbank des großzügigen 5-Sitzers lässt sich 16 Zentimeter längs verschieben. Werden die 60:40 geteilten Lehnen umgeklappt, erweitert sich das Ladevolumen auf 1582 Liter. Gut: Eine Ladekante bei der elektrischen Heckklappe fehlt.

Abdunkeln auf Knopfdruck

Das inzwischen scheinbar obligatorische Panoramadach lässt sich elektrisch abdunkeln.

Das Design selbst ähnelt jenem vom Clio und Captur. Gerade Linien, klar strukturiert – ganz im Stile der Zeit. Die Front und das Heck fallen jeweils steil ab, die Fensterlinie hebt sich Richtung Heck leicht. Optisch dominant zeigt sich der schwarze Kunststoffrand entlang der Radkästen. Alle 18- und 19-Zoll Felgen sind neu und wurden exklusiv für dieses Modell gestaltet. Sieben Lackfarben stehen zur Auswahl: darunter der neue, leuchtende Farbton Mercure-Blau und das ikonische Dezir-Rot.

Dominant ist der 10,4-Zoll-Touchscreen in der Mitte. Bild: Renault

Das Cockpit-Display misst 10,3 Zoll, der vertikale Zentralbildschirm 10,4 Zoll. Im Hintergrund läuft die aktuelle Version des Infotainmentsystems OpenR Link, Updates werden über die Luft (Over the Air) eingespielt. Zahlreiche Google-Dienste wie Google Maps sind ebenso an Bord wie Waze, Amazon Music etc. Um die passende Stimmung kümmert sich das Ambientelicht. Insgesamt 29 Fahrerassistenzsysteme sorgen für Sicherheit und Fahrkomfort.

Ein Benziner, zwei E-Motoren

Als Antrieb bietet Renault ausschließlich den E-Tech 145 an. Dabei werden ein 36-kW-E-Motor und der 18-kW-Startergenerator mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder-Benziner (69 kW/94 PS) gekoppelt. Macht eine Systemleistung von 143 PS. Laut Prospekt verbraucht der Symbioz 4,6 Liter Super.

Der Kompakt-SUV ist ab September erhältlich. Dann gibt’s auch die Preise.

