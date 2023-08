Pkw: Deutlich mehr Zulassungen im ersten Halbjahr

Im ersten Halbjahr wurden in Österreich 144.256 Pkw neu zugelassen: Das ist ein Plus von 15,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nur noch 54 Prozent der neu zugelassenen Autos haben einen konventionellen Antrieb. Der Anteil an alternativ betriebenen Pkw – Elektro und Hybrid – erreichte 42 Prozent.

Neuzulassungen von Pkw mit Dieselantrieb machten 20 Prozent aus und sind somit um 3,4 Prozent angestiegen. Bei den benzinbetriebenen Pkw gab es ein Minus von 0,4 Prozent auf 48.523. Darüber hinaus wurden 26.693 Pkw mit Elektroantrieb (plus 58 Prozent), 31.299 Hybrid-Pkw mit Benzin-Elektroantrieb (plus 35 Prozent) und 8691 Hybrid-Pkw mit Diesel-Elektroantrieb (plus zwölf Prozent) neu zugelassen. Insgesamt wurden 211.568 Kraftfahrzeuge neu zugelassen. Das ist laut Statistik Austria eine Steigerung von 14 Prozent.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper