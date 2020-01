Drei statt zwei Standbeine

Das Autohaus Seipl in Linz-Leonding gibt es bereits seit 1965. Zwei Jahre jünger ist die rasch wachsende südkoreanische Automarke Hyundai. Nun haben Seipl und Hyundai zusammengefunden. Ab sofort werden im Autohaus am Harter Plateau neben den Stammmarken Jaguar und Land Rover auch die Fahrzeuge der Südkoreaner vertrieben. "Hyundai ist die optimale Ergänzung zu unseren britischen Premiummarken", sagte Geschäftsführerin Doris Seipl am Donnerstag bei der Eröffnung des neuen Schauraumes.

Für Hyundai spreche zudem die "breite Modellpalette, die Top-Qualität, die Fünf-Jahres-Garantie auf alle Modelle und die Vielfalt der Antriebsvarianten", sagte Seipl. "Hyundai ist eine unglaublich innovative Marke, es gibt neben den klassischen Verbrennern auch Modelle mit Hybrid-, Plug-in-Hybrid-, Elektro- und Wasserstoffantrieb."

Oberstes Ziel im Autohaus Seipl sei der Aufbau einer langfristigen Beziehung zum Kunden, betonte Geschäftsführerin Seipl. "Wir wollen als Kümmerer agieren – unter dem Motto: Der Kunde zuerst."

Sehr zufrieden mit dem neuen Standort ist Roland Punzengruber, Geschäftsführer der Hyundai Import GmbH: "Damit ist der Zentralraum in Oberösterreich sehr gut abgedeckt." Aufholbedarf im Händlernetz gebe es noch in Richtung Innviertel und Mühlviertel. "Wir haben in Oberösterreich einen Marktanteil von 2,3 Prozent", sagte Punzengruber im OÖN-Gespräch. "In Österreich haben wir hingegen einen Anteil von fünf Prozent."

Platz zwei bei den E-Autos

Ganz vorne mit dabei ist Hyundai bei alternativen Antrieben: "Bei den batterieelektrisch angetriebenen Fahrzeugen haben wir im Vorjahr hinter Tesla Platz zwei erobert – mit 13,6 Prozent Marktanteil", sagte Punzengruber. "Unser Vorteil ist, dass wir bei den Elektroautos lieferfähig sind", so Punzengruber weiter. "Der Hyundai Ioniq ist prompt verfügbar, beim Hyundai Kona Elektro muss der Kunde aktuell drei bis sechs Monate warten."

Autohaus Seipl

Cäcilia und Florian Seipl haben 1965 das Autohaus gegründet, 1978 erfolgte die Übersiedlung nach Linz-Leonding. Seither ist auch die britische Premiummarke Jaguar dort beheimatet, Land Rover kam 1989 dazu. 2004 übernahmen Christa und Doris Seipl die Geschäftsführung. Aktuell erwirtschaftet das Unternehmen mit 33 Mitarbeitern 23 Millionen Euro Jahresumsatz.

Artikel von Clemens Schuhmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel c.schuhmann@nachrichten.at