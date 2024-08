265 PS: Skoda schiebt den Octavia RS nach

So mancher erinnert sich vielleicht noch an die Rennautos Skoda 180 RS und Skoda 200 RS. Oder an den legendären Skoda 130 RS, den "Porsche des Ostens". Seit 2000 stehen die beiden Buchstaben für die sportlichen Top-Versionen in der Modellpalette der VW-Tochter.

Es ist daher logisch, dass beim kürzlich aufgefrischten Skoda Octavia nun eine RS-Version nachgeschoben wird. Das neue Topmodell ist wie gewohnt als Limousine und Kombi verfügbar. Unter der Haube werkt ein stärkerer Turbo-Benziner, der jetzt 195 kW (265 PS) bereitstellt. Die Gänge werden stets mit dem Siebengang-DSG sortiert, der unbändige Vortrieb endet erst bei 250 km/h.

Schalensitze sind Serie. Bild: Skoda

Ab 50.990 Euro Listenpreis

Der Normsprint von null auf 100 km/h ist in lediglich 6,4 Sekunden (Limousine) absolviert. Der Kombi lässt sich einen Wimpernschlag länger Zeit. Das Fahrwerk ist um 15 Millimeter abgesenkt. Zu bestellen ist der Skoda Octavia RS ab sofort – zum Listenpreis ab 50.990 Euro.

