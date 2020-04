Videos zeigen Ansturm auf Baumärkte

Zahlreiche Videos, Fotos und Erfahrungsberichte in sozialen Medien zeigen, wie sich vor den Märkten lange Warteschlangen bildeten. Weil diese Geschäfte im Zuge der Corona-Krise etwa vier Wochen geschlossen waren, schien bei den Kunden sichtlich Bedarf gegeben, Einkäufe zu tätigen.

Durch Maßnahmen wie eine begrenzte Anzahl an Personen in den Geschäften kam es in Kombination mit einer erhöhen Kundenfrequenz mancherorts zu längeren Wartezeiten.

Dieses auf Facebook tausendfach angesehene Video zeigt die Warteschlange vor einem Baumarkt in Wien:

Auch bei diesem Baumarkt mussten sich die Kunden – mit großem Sicherheitsabstand – längere Zeit anstellen:

Live-Besucherstatistiken von Google registrierten etwa bei diesem Händler in Wels mehr als doppelt so viele Kunden als an einem gewöhnlichen Dienstagvormittag.

Die Polizei kontrollierte vor manchen Geschäften.

Auf Twitter avancierte "Baumarkt" binnen weniger Stunden zum meistverwendeten Begriff. In dem Zusammenhang posteten auch viele Nutzer einen Song von Reinhard Mey, der passender kaum sein könnte:

Mit Hinweistafeln wurden Kunden auf die einzuhaltenden Sicherheitsvorkehrungen hingewiesen. Ein Einkaufswagen pro Kunde war beispielsweise überall verpflichtend. "Zutritt nur mit Maske" und "Diese Einkaufswagerl haben wir für Sie desinfiziert!", wurde ebenfalls informiert.

Zudem: "Warenverfügbarkeit ist gegeben, jedoch kann es zu Wartezeiten kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis!". "Maximal ein Kind bis 14 Jahre", lautete etwa ein Zusatz. Die Öffnungszeiten sind auf 7.40 Uhr bis 19.00 Uhr beschränkt. Händler, die zu viele Kunden ins Lokal lassen, müssen mit bis zu 3.600 Euro Strafe rechnen.

Zu beobachten war, dass sich die Kunden am ersten Tag der Wiedereröffnung vor den Geschäften ausgesprochen diszipliniert verhielten. Der Abstand von einem Meter zu anderen wurde mithilfe der Einkaufswagen eingehalten.

Bildergalerie: Ansturm auf Baumärkte

Seit Dienstag dürften Geschäfte mit weniger als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder aufsperren. Es obliegt dem Geschäftsinhaber, ob er davon Gebrauch macht.

Baumärkte und Gartencenter sind von der 400-Quadratmeter-Regelung ausgenommen. Hier gab es Erfahrungswerte aus Tschechien, das am Donnerstag eine erste Öffnung vollzog. Es gab dort einen Ansturm auf Hobby- und Baumärkte. Der Pensionistenverband appellierte deshalb an Senioren, in den ersten Tagen Bau- und Gartenmärkte zu meiden.

Welche Erfahrungen haben Sie in Oberösterreich gemacht? Schicken Sie uns Ihre Bilder, Videos und Eindrücke an online@nachrichten.at

Schicken Sie uns Ihre Bilder, Videos und Eindrücke an online@nachrichten.at Lesen Sie dazu auch: Tag eins der neuen Normalität – Welche Geschäfte jetzt wieder öffnen dürfen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.