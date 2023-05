Verletzter Arbeiter musste mit Baustellenkran aus Rohbau gerettet werden

Der Mann wurde mittels Seiltechnik geborgen, da eine Rettung über das in Rohbau befindliche Stiegenhaus zu gefährlich erschien.

Der Mann wurde mittels Seiltechnik geborgen, da eine Rettung über das in Rohbau befindliche Stiegenhaus zu gefährlich erschien. Zur Unterstützung der Rettungswagenbesatzung des Samariterbundes Floridsdorf-Donaustadt wurden die Seiltechnikeinsatzgruppe sowie ein Einsatzoffizier der Berufsrettung Wien zur Einsatzstelle entsandt.

Der Arbeiter erlitt auf der Baustelle in der Donaustadt eine schwere Beinverletzung. Nachdem der 33-Jährige im achten Stock erstversorgt und durch die Sanitäter schmerztherapiert worden war, wurde er unter Verwendung des Baustellenkranes in Begleitung eines Seiltechnikers der Berufsrettung und einem Höhenretter der Berufsfeuerwehr zu Boden begleitet. Dort angekommen, übernahmen erneut die Kollegen des Samariterbundes und transportieren den Verletzten in ein Unfallspital.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Rettung Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.