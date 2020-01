Steiermark: Drei Tote bei Brand befürchtet

Laut Einsatzkräften stand zu befürchten, dass sich noch drei Menschen in dem Objekt befinden. Elf Feuerwehren (acht aus der Steiermark und drei aus dem nahen Kärnten) standen im Einsatz. Es soll sich dabei um ein Haus in der Nähe des Ufers des Packer Stausees handeln.

Es müsse davon ausgegangen werden, dass in dem Haus drei Personen - ein älteres Ehepaar und eine ungarische Pflegerin - eingeschlossen seien, wie die Landespolizeidirektion am Dienstag in der Früh mitteilte. Die Feuerwehr könne derzeit das Haus noch nicht betreten. Der Löscheinsatz hatte gegen 3.10 Uhr begonnen. Das Objekt - es stehen dort drei Häuser nebeneinander -befindet sich etwas oberhalb des Seewegs in einem großen Waldgebiet.