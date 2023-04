St. Andrä: Mit Pfeil und Bogen auf Katze geschossen

Wie Zeugen aussagten, wurde das Tier an einer Hinterpfote verletzt, ein Teil des Pfeiles blieb im Körper stecken. Die Katze war daraufhin in ein Waldstück geflüchtet und konnte vorerst nicht eingefangen werden, so die Polizei. Die Ermittlungen liefen noch.

