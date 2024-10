Seniorenheim-Mitarbeiter stahl Bewohnerin teures Gemälde

Der Verdächtige war Mitarbeiter in dem Heim und tauschte das Bild an der Wand gegen ein anderes Bild der 99-jährigen Bewohnerin aus, um die Tat zu vertuschen. Auf die Schliche kam man ihm, als er seine Beute in einem Auktionshaus veräußern wollte. Der Mann ist geständig. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.

