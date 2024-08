Schwammerlsucher (41) stürzte in Bad Gastein in den Tod

Laut Polizei dürfte der 41-jährige Türke auf dem sogenannten Hohen Stuhl (2.334 Meter Seehöhe) im Bereich Palfner Graben auf Pilzsuche gewesen und im felsdurchsetzten Gelände mehr als 100 Meter abgestürzt sein.

Nachdem am 4. August eine Abgängigkeitsanzeige erstattet worden war, wurde eine Suchaktion eingeleitet, an der sich Einsatzkräfte der Alpinpolizei und die Bergrettung Bad Gastein beteiligten. Der Vermisste wurde schließlich am Mittwochvormittag aufgefunden. Polizeilichen Informationen zufolge konnte kein Fremdverschulden festgestellt werden.

