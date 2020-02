Neuer Corona-Virus-Verdacht: Thailand-Urlauber im Spital

Er wurde vom Krankenhaus Wiener Neustadt ins Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien überstellt, teilte der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) am Samstagabend mit. Der Niederösterreicher soll demnach in Thailand in einem Hotel genächtigt haben, in dem sich auch chinesische Staatsbürger aus Wuhan aufgehalten haben sollen.

In der chinesischen Stadt Wuhan wurden im Dezember des vergangenen Jahres erste Infektionen bekannt, seither hat sich das neuartige Virus rasant verbreitet. In Thailand gibt es bisher 32 bestätigte Coronavirus-Fälle, wie die Zeitung "Bangkok Post" (Online) am Samstag berichtete. Das ist einer der höchsten Infektionsraten außerhalb Chinas.

722 Tote in China

Die offizielle Gesamtzahl derer, die am Coronavirus in China gestorben sind, ist mittlerweile auf 722 gestiegen. Bei der SARS-Epidemie Anfang der 2000er-Jahre waren weltweit 774 Menschen gestorben. In China infizierten sich laut Behörden mittlerweile 34.500 Menschen. Von der Volksrepublik aus hat sich das Virus in fast 30 weitere Länder ausgebreitet. Über 320 Krankheitsfälle sind außerhalb Chinas bestätigt. Für das Wochenende war eine weitere Rückholaktion von Österreichern geplant.

Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge hat sich in den vergangenen vier Tagen die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle in der besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei stabilisiert. Zwar seien das gute Nachrichten, sagt Mike Ryan, Leiter des WHO-Notfallsprogramms. Allerdings handle es sich nicht um einen Rückgang.

"Das können einfach nur vier Tage Ruhe vor dem Sturm sein", sagte Ryan der Nachrichtenagentur Reuters. Indes berichteten die chinesischen Behörden, dass sich auch die medizinische Versorgung in Hubei verbesser habe. Die größten Hersteller von Schutzkleidung und Masken hätten am Freitag ihre Arbeit wieder aufgenommen, sagt Vize-Gouverneur Cao Guangjing. Es gebe jedoch weiter Engpässe.

Video: Wie genau sehen die Symptome einer Coronavirus-Infektion aus, wie groß ist die Gefahr, daran zu sterben? Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl (MedUni Wien) erklärt, was bislang über den Erreger bekannt ist.

