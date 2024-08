Nach Unfall mit E-Scooter: 39-Jähriger starb in Tiroler Klinik

Der Mann war zuvor von einem Pkw-Lenker auf der Sistranser Straße (L9) am Boden liegend aufgefunden worden. Der genauen Unfallhergang blieb indes vorerst unklar. Die Polizei bat etwaige Zeugen, sich zu melden.

Der Autofahrer, weitere Verkehrsteilnehmer und Rettungskräfte führten an Ort und Stelle bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe-Maßnahmen durch, teilte die Exekutive mit. Dann wurde der Österreicher in die Klinik eingeliefert, wo er am späten Nachmittag – der Unfall hatte sich gegen 15.30 Uhr ereignet – verstarb.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.