Kopflose Leiche in Wiener Keller gefunden: Identität noch unklar

Die Leiche wurde in einem Mehrparteienhaus in Wien-Margareten gefunden.

Die Landespolizeidirektion bestätigte am Freitag entsprechende Medienberichte. "Die Person kam durch Fremdeinwirkung zu Tode", erklärte Sprecherin Julia Schick. Die Leiche wies unter anderem Stich- und Schnittverletzungen an Armen und Händen aus einem möglichen Abwehrkampf auf, sagte Schick. Die Identität sei jedoch noch unklar.

Arbeiter entdeckten schwarzen Sack

Am Dienstagnachmittag hatten Arbeiter in einem Mehrparteienhaus den grausigen Fund gemacht. Bei Vorbereitungsgrabungen zum Betonieren in einem offen zugänglichen Kellerabteil fanden die Männer den großen schwarzen Sack, aus dem penetranter Gestank entwich, und alarmierten die Polizei.

Stark verweste Leiche

Die Beamten fanden einen stark verwesten Körper vor. Die Leiche war offenbar nicht vollständig zerstückelt worden. Der Kopf lag separat daneben. Aufgrund des Verwesungsgrades dürfte die tote Person schon länger dort gelegen sei. Das Geschlecht wie auch die Identität des oder der Toten war zunächst unklar, so Schick. Grund für die zunächst unmögliche Bestimmung sei die Auffindungssituation der Leiche gewesen. Der Körper wurde sichergestellt und in die Gerichtsmedizin gebracht.

