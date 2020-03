Ischgl: Land Tirol schaltet Staatsanwaltschaft ein

Die Coronavirus-Debatte um den Tiroler Wintersportort Ischgl bekommt eine neue Dimension. Das Land Tirol, das zuletzt selbst stark unter Druck gekommen war, hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck eingeschaltet.

Es geht um den Verdacht, dass in einem Betrieb in Ischgl schon Ende Februar ein positiver Corona-Fall bekannt gewesen sein soll. Es handle sich um eine Mitarbeiterin, die dann nach Hause geschickt wurde. Der namentlich nicht genannte Betrieb habe den Fall nicht der Gesundheitsbehörde gemeldet, so der Vorwurf.

Darüber informiert worden sein soll die Gemeinde Ischgl von einem deutschen Medium, dem Vernehmen nach von der TV-Anstalt ZDF. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Montag den Erhalt der Sachverhaltsdarstellung. Ein offizielles Ermittlungsverfahren sei noch nicht eingeleitet worden, sagte Hansjörg Mayr, Sprecher der Anklagebehörde. Eine Entscheidung darüber werde heute oder am Mittwoch fallen, es brauche noch weitere Informationen des Landes.

Es handle sich um "derart ernste Vorwürfe, dass dem sofort nachzugehen ist", sagte ein Sprecher des Landes. Auch die Bezirkshauptmannschaft Landeck ermittle nach dem Epidemiegesetz, hieß es.

Die Gesundheitsbehörden des Landes betonten, dass eine gesetzliche Meldepflicht bei meldepflichtigen Erkrankungen wie dem Coronavirus unter anderem für Inhaber von Gast- und Schankbetrieben besteht. Man mache "ausdrücklich und wiederholt darauf aufmerksam, dass Lokalbesitzer bei Nichtanzeige einer meldepflichtigen Krankheit eine Anzeige nach dem Epidemiegesetz droht."

Den Behörden und politisch Verantwortlichen wie Landeshauptmann Günther Platter und Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (beide VP) wurde vorgeworfen, zu spät auf die Entwicklungen im Paznauntal reagiert und auf die Tourismusindustrie Rücksicht genommen zu haben. Wie berichtet, sind zahlreiche Infektionen in Österreich und Europa auf den "Hotspot" Ischgl zurückzuführen. Das Skigebiet und alle anderen Tiroler Skigebiete wurden am 15. März geschlossen.