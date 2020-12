Haus in Bad Aussee in Brand - Frauenleiche gefunden

Die Bergungskräfte konnten wegen Einsturzgefahr noch nicht in die Brandruine vordringen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Klärung der Identität des Todesopfers aufgenommen, wie ein Polizist am Dienstag sagte.

Das Feuer war am Dienstagvormittag in dem bewohnten Haus ausgebrochen. Nachbarn hatten Rauch und Flammen gesehen und über Notruf die Einsatzkräfte verständigt. Fünf Feuerwehren beteiligten sich an den Löscharbeiten. Um in die Ruine vorzudringen, müssen die Reste erst stabilisiert werden. Die Grundlseerstraße (L703) war zwischen Bad Aussee und Grundlsee wegen des Einsatzes für den gesamten Verkehr gesperrt. Dies dürfte noch bis in die Nachmittagsstunden andauern, sagte ein Polizist.

