"Goldschatz" aus Wiener Wohnung verschwunden

Der Besitzer (62) bemerkte das Fehlen eines Teils seiner Sammlung und schaltete die Polizei ein. "Es werden Erhebungen in alle Richtungen geführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte nicht in die Wohnung eingebrochen worden sein", sagte Polizeisprecher Mohamed Ibrahim. Der Diebstahl dürfte von einer Person aus dem Umfeld des Opfers verübt worden sein, so die Kriminalisten. Das Bundeskriminalamt veröffentlichte am Montag Fotos des Diebesguts.