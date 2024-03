Erster Sommertag in Österreich: Hier hatte es heute 25 Grad

Am frühen Nachmittag registrierte die Geosphere Austria das Erreichen der 25-Grad-Marke an der Wetterstation Oberndorf an der Melk (Bezirk Scheibbs), das per Definition für einen Sommertag entscheidend ist.

Sommertage sind im März in Österreich selten und kamen zuletzt in den Jahren 2021, 2017, 2016, 2006, 2004, 1990, 1989, 1981, 1977, 1974, 1968, 1955 und 1953 vor. In einem durchschnittlichen Jahr gibt es den ersten Sommertag des Jahres Mitte April. Den bisher frühesten Sommertag in Österreichs Messgeschichte verzeichnete man am 18. März 2004 (25,3 Grad in Pottschach, NÖ), so die Geosphere Austria.

