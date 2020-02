Elternbäume geben Gelerntes an Nachkommen weiter

Forschende der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) konnten nachweisen, dass Bäume in der Lage sind, sich neuen Bedingungen anzupassen und die Erinnerung daran an ihre Nachkommen weiterzugeben. Arun Bose und Arthur Gessler (WSL) experimentierten dabei mit Föhren, die extrem trockenen Bedingungen ausgesetzt waren. Ein Teil der Bäume wurde über zehn Jahre bewässert und dann die Bewässerung abgestellt. Danach wurden die Zapfen von den verscheidenen Parzellen gesammelt und die Samen im Gewächshaus ausgesät.

Das Ergebnis war eindeutig: Die Nachkommen von Bäumen, die an Trockenheit gewöhnt waren, bildeten mehr Wurzeln und gediehen deutlich besser mit wenig Wasser. Bei ausreichender Wasserversorgung hatten jedoch die Nachkommen der Bäume von bewässerten Flächen die Nase vorn. Sie bildeten wie ihre "Eltern" mehr Nadeln und konnten deshalb bei guten Bedingungen besser wachsen.

Dies sei der erste Nachweis, dass Elternbäume Umweltinformationen an ihre Nachkommen weitergeben, die dadurch besser mit den Lebensbedingungen klarkommen, so Gessler. "Die Nachkommen sind von Anfang an auf die Situation vorbereitet." Andere Erklärungen wie größere Energiereserven in den Samen konnten die Forschenden ausschließen.

Die Anpassung der Bäume an Umweltbedingungen beruht mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den kleinen chemischen Anhängseln am Erbgutmolekül DNA. Solche Methylgruppen steuern die Aktivität von Genen. Die Umwelt prägt dabei zu einem gewissen Grad das Muster dieser Methylgruppen. Auf diese Weise kann das Erbgut quasi lernen, ohne dass sich die eigentliche Erbgutsequenz ändert. Diese epigenetischen Markierungen rückten erst in jüngster Zeit in den Fokus der Genetiker. Ob durch die raschere evolutionäre Anpassung Bäume besser mit dem Klimawandel zurechtkommen, ist nicht sicher, aber möglich.