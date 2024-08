Elfjähriger in der Steiermark von Hund ins Gesicht gebissen

Der Bub war mit seinem Bruder auf einem Bauernhof, wo dieser beim Arbeiten half. Währenddessen spielte der Elfjährige mit dem Australian Shepherd, der plötzlich aus vorerst ungeklärten Gründen zubiss. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht, teilte die Polizei mit.

Erst in der Vorwoche war es in der Steiermark zu seiner Hundeattacke gekommen, eine Joggerin wurde dabei schwerverletzt. Die 46-Jährige war am Samstagvormittag von einer Joggingrunde zu ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) zurückgekehrt, als sie von einem frei laufenden Hund angegriffen wurde. Sie erlitt dabei schwere Bissverletzungen an beiden Unterarmen und Handflächen.

