Dealer wollte ein Kilo Heroin aus Fenster werfen

Beide Montenegriner befinden sich in Haft, berichtete die Polizei. Ebenfalls mit Heroin handelte ein 33-Jähriger am Mittwoch in Hernals. Auch er wurde festgenommen. In der Wohnung des Serben stellten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität 257 Gramm Heroin und Bargeld sicher.