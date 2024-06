"Das Schlimmste, das ich tun konnte": Wiener nach Mord an Ehefrau vor Gericht

Laut Anklage soll er sein Opfer auf erschreckend brutale Weise getötet haben. Er selbst überlebte seinen Suizidversuch danach. Am Dienstag musste er sich am Wiener Landesgericht einem Mordprozess stellen.

149 Exekutionen seit 1996

In Berufsunfähigkeitspension und bereits seit 1996 laufend mit insgesamt 149 Exekutionen konfrontiert, hatte es der Angeklagte nicht geschafft, Ordnung in seine finanziellen Schwierigkeiten zu bringen. Als er die junge Frau in einem Kartenkasino 2017 kennenlernte, präsentierte sich der 63-Jährige als erfolgreicher Investor. Nach einem Jahr folgte seine mittlerweile dritte Heirat und er verwöhnte sie mit Uhren, Schmuck und teuren Reisen.

Haus um eine Million Euro "gekauft"

Das Geld besorgte er sich von Freunden und Bekannten, denen er ertragreiche Investitionen versprach oder kommende Erbschaften vorgaukelte. Auch als der Schuldenberg bereits unübersehbar geworden war, "kaufte" er ohne einen Groschen um eine Million Euro ein Haus in Liesing. Wortgewandt gelang es ihm, zahlreiche Ausreden zu finden, weshalb er nicht bezahlen konnte - die Gelder wären investiert, die Bitcoins nicht so schnell zu verkaufen etc. Der Plan, mit einem Lottogewinn zu Reichtum zu kommen, pro Runde verspielte er 500 bis 1.000 Euro, führte zu nichts.

"Gemeinsames Leben im Jenseits"

Doch auch als die Geduld des Haus-Verkäufers zu Ende und am 5. Oktober 2023 die letzte Frist verstrichen war, schenkte der Mann der 35-Jährigen keinen reinen Wein ein. Stattdessen plante er, Suizid zu begehen und zuvor seine Frau zu töten, um danach nach eigenen Worten im Jenseits wieder ein gemeinsames Leben zu führen. "Im Nachhinein war das das Dümmste bzw. Schlimmste, das ich machen konnte", verantwortete sich der Beschuldigte.

Er überraschte die Nichtsahnende im Ankleidezimmer und griff sie mit einem Stanley- und Fleischmesser an. Sein Versuch, den Hund zu töten, scheiterte. Sein Bruder, alarmiert durch eine SMS, verständigte die Polizei.

Narzissmus und Empathielosigkeit

Der gerichtspsychiatrische Sachverständige, Peter Hofmann, bescheinigte dem Angeklagten Zurechnungsfähigkeit und keine schwerwiegende psychische Erkrankung. Allerdings sprach er von einer ausgesprochen narzisstischen Persönlichkeit. Ebenso bescheinigte er dem 63-Jährigen eine auffällige Empathielosigkeit. "Er hat keinen Ausdruck des Mitgefühls oder des Bedauerns geäußert."

Der Gerichtsmediziner wiederum beschrieb ausführlich die zahlreichen und tiefen Wunden des Opfers. Im Gegensatz dazu seien die Verletzungen des Beschuldigten "zauderartig", oberflächlich und keineswegs lebensgefährlich gewesen.

Nach Verlesung des Akteninhalts und den Plädoyers sollten sich die Geschworenen noch am Nachmittag zur Beratung zurückziehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.