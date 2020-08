Coronavirus: 164 Neuinfektionen, 30 davon in Oberösterreich

Zum siebenten Mal in Folge hat das Innenministerium am Montag mit 164 Neuinfektionen (Stand 17. August, 9.30 Uhr) eine dreistellige Zahl vermeldet. 70 dieser Neuinfektionen kommen allein auf Wien. Insgesamt gab es bisher 23.534 positive Testergebnisse.

729 Personen sind an oder mit einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben, 20.765 galten als wieder genesen. Damit gibt es derzeit in Österreich mehr als 2.000 aktiv Infizierte, 2.040 genau. 114 Personen sind aufgrund des Corona-Virus in Spitalsbehandlung und davon 23 auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen im Detail:

Wien: 70

70 Oberösterreich: 30

30 Tirol: 20

20 Niederösterreich: 19

19 Steiermark: 10

10 Kärnten: 9

9 Salzburg: 2

2 Vorarlberg: 2

2 Burgenland 2

