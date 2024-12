Bub (13) musste nach Unfall auf Schulweg reanimiert werden

Ein 13-Jähriger ist am Donnerstag am Weg in die Schule in der Münzgrabenstraße in Graz beim Überqueren der Fahrbahn gestürzt und von einem Pkw, gelenkt von einem 30-Jährigen, überfahren und eingeklemmt worden.

Der Bub musste von der Berufsfeuerwehr Graz befreit werden. Anschließend wurde der Schüler von den Einsatzkräften reanimiert und ins LKH Graz gebracht, hieß es seitens der Polizei. Er hatte beim Unfall schwere Verletzungen erlitten.

