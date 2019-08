Bereits 265 Verkehrstote auf Österreichs Straßen

Die meisten Verkehrstoten gab es mit 61 in Niederösterreich, 57 starben in Oberösterreich, 52 in der Steiermark. 25 Menschen wurden auf Salzburger Straßen getötet, 22 in Tirol, 17 im Burgenland und 16 in Kärnten. In Vorarlberg starben neun Menschen bei Unfällen, in Wien waren es sechs.

In der vergangenen Woche wurden vier Motorradlenker, zwei Fußgänger, zwei Mitfahrer in einem Pkw, ein Mitfahrer auf einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine und ein Pkw-Lenker getötet. Acht Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und je einer auf einer Gemeinde- und Landesstraße ums Leben. Jeweils drei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und Steiermark, zwei in Tirol und je einer in Kärnten und Salzburg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in je zwei Fällen ein Fehlverhalten eines Fußgängers, eine nicht angepasste Geschwindigkeit und Überholen und in einem Fall eine Vorrangverletzung. Zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsbürger.