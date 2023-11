Aufwendiger Sucheinsatz: Bergsteiger im Ennstal vermisst

Abermals waren die steierischen Bergretter am Wochenende bei widrigen Bedingungen gefordert: Nachdem sie erst am Samstag zu einer Suchaktion nach einem jungen Deutschen im Toten Gebirge ausgerückt waren, wurde am Sonntag auch im steirischen Ennstal nach einem vermissten Alpinisten gesucht. Von dem 38-jährigen Lokführer fehlte seit Tagen jede Spur. Bei starkem Schneefall und Windböen bis zu 80 km/h suchten fünf Teams seit dem frühen Sonntagmorgen im Bereich Tressenstein und Grimminghütte in der Gemeinde Stainach-Pürgg (Bezirk Liezen) nach dem Bergsteiger.

Stundenlang wurde das Gelände im hüfttiefen Schnee durchkämmt, in den späten Abendstunden musste der Einsatz abgebrochen werden. "Ein weiterer Aufstieg von Suchteams in Richtung Grimming war aufgrund der aktuellen Lawinensituation bei mehr als 1,5 Meter stark durch Wind verfrachteten Neuschnee nicht möglich", hieß es von der Bergrettung Stainach. 30 Einsatzkräfte der Bergrettung Stainach, Einsatzteams der Lawinen- und Suchhundestaffel der Bergrettung Steiermark zusammen mit der Alpinpolizei, dem Polizeihubschrauber Libelle Steiermark und dem Drohnenteam des Roten Kreuzes Steiermark waren am Großeinsatz beteiligt. Auch die Wirtin der Grimminghütte half bei der Suchaktion.

Auch aus der Luft wurde nach dem Vermissten gesucht. Bild: Bergrettung Stainach

Suche am Montag fortgesetzt

"Bei neuen alpinpolizeilichen Erkenntnissen sowie bei Rückgang der Lawinengefahr und Wetterbesserung wird mit Unterstützung von Polizeihubschraubern die Suche aus der Luft und am Boden fortgesetzt", so die Rettungskräfte am Sonntagabend. Am Montagmorgen wurde die Suche mittels Polizeihubschrauber wieder aufgenommen. Die Auf- und Abstiegsrouten auf den Grimming sollen abgeflogen werden. Wohin genau der 38-jährige Grazer aufgebrochen ist, war vorerst nicht bekannt. Sein Auto wurde am Samstag am Parkplatz Niederstuttern gefunden, der den Ausgangspunkt für Touren auf den Tressenstein und den Grimming bildet.

Einsatz im Toten Gebirge

Erst am Samstag waren die Bergretter in der Steiermark zu einem herausfordernden Einsatz ausgerückt. Auf Schneeschuhen wollte ein junger Berliner das Tote Gebirge überschreiten. Auch er war am Donnerstag aufgebrochen, am Samstag konnte er schließlich in der Elmgrube aufgrund des starken Schneefalls nicht mehr weiter. In einer stundenlangen Rettungsaktion brachten ihn die Ausseer Bergretter sicher ins Tal.

