60 Kilo Marihuana in Wiener Wohnung sichergestellt

Der Verdächtige gestand laut einer Aussendung der Polizei demnach auch, Drogen verkauft zu haben. Der 55-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht. Festgenommen wurde der Serbe, als er am 12. Oktober einem Abnehmer ein Kilogramm Marihuana verkaufen wollte. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten dann das weitere Suchtgift sowie Bargeld in Höhe von 28.460 Euro.

