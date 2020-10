20-Jähriger starb bei Frontalkollision in der Obersteiermark

Laut Polizei kam der Pkw-Lenker auf die Gegenfahrbahn und streifte zunächst einen Klein-Lkw. Danach stieß er frontal mit einem anderen Pkw zusammen. Der 20-jährige Einheimische erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 19-Jährige, der den anderen Pkw lenkte, wurde schwer verletzt in das Diakonissen-Krankenhaus Schladming eingeliefert. Der 29-jährige Lenker des Klein-Lkw blieb unverletzt.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 22.30 Uhr bei Lehen. Warum der 19-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, wird noch untersucht. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion sowie eine Blutuntersuchung der Unfalllenker an. Der Alkotest beim Lkw-Lenker ergab eine leichte Alkoholisierung.

Die beiden Fahrzeuge, die kollidierten, wurden schwerbeschädigt. Beide Lenker musste die Feuerwehr mittels Bergeschere aus den Wracks bergen. Die B 320 war bis 1.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

