17-Jähriger soll eine 14-Jährige in Niederösterreich vergewaltigt haben

Der somalische Asylwerber wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag. Bei Einvernahmen verweigerte der Beschuldigte die Aussage.

Die Tat soll am Montag gegen 23.30 Uhr verübt worden sein. Der 17-Jährige dürfte der Jugendlichen zufällig am Bahnhof begegnet sein. Er soll die 14-Jährige zunächst festgehalten sowie zu Boden gedrückt und sie anschließend zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Das Opfer verständigte danach seine Mutter und erstattete Anzeige. Mittels Videoaufnahmen wurde der 17-Jährige identifiziert und am Mittwoch im Zuge eines Einschreitens wegen des Verdachts eines Handydiebstahls in Korneuburg festgenommen.

