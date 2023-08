Zwei Tote bei schweren Unfällen in Oberösterreich

Am Freitagabend kam es zu mehreren schweren Unfällen in Oberösterreich – im Inn- und Mühlviertel, vor allem rund um Linz, wie die Polizei den OÖN berichtete.

Biker prallte gegen Auto

In Munderfing (Bezirk Braunau) krachte ein 22-Jähriger auf der B147 gegen 19.20 Uhr mit seinem Motorrad gegen einen Pkw. Der 69-jährige Lenker des Autos war auf der auf der Raiffeisenstraße von der Ortschaft Rödt kommend Richtung Ortszentrum Munderfing gefahren. Als er nach links auf die Sportstraße einbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorradlenker. Der 22-jährige Biker stürzte und blieb auf der Straße liegen. Das Motorrad schleuderte noch einige Meter weiter entlang der Fahrbahn. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der 22-Jährige noch am Unfallort.

B 127: Motorradlenker schwer verletzt

Mit schweren Kopfverletzungen in kritischem Zustand wurde ein 26-Jähriger aus Wels in das Linzer Kepler-Universitätsklinikum eingeliefert. Er war um etwa 18.40 Uhr mit seinem Motorrad in Lacken (Gemeinde Feldkirchen an der Donau im Bezirk Urfahr-Umgebung) auf der B127 zu Sturz gekommen. Der Welser, der erst kurz zuvor die Fahrprüfung absolviert hat, hatte mit seinem 30-jährigen Schwager aus dem Bezirk Wels-Land eine Ausfahrt gemacht.

Als die beiden auf dem Weg nach Hause waren und von Lacken Richtung Rottenegg entlangfuhren, bemerkte der 30-Jährige, dass sein Schwager nicht mehr hinter ihm war. Er drehte um und fand den 26-Jährigen auf der Straße liegend vor. Ein nachkommender Lenker leistete bereits Erste Hilfe. Der Welser wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 10" in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen.

Nicht weit davon entfernt stürzte um cirka 19 Uhr ein Motorradfahrer auf der B127 im Gemeindegebiet von St. Gotthard im Mühlkreis. Er wurde schwer verletzt auch ins Kepler-Uniklinikum in Linz gebracht.

Radfahrer starb nach Sturz

Ebenfalls im Bezirk Urfahr-Umgebung stürzte ein 53-jähriger Radfahrer in Steyregg. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Vermutet wurde, dass er aufgrund eines medizinischen Notfalls zu Sturz gekommen war.

Mutter und Kinder bei Unfall verletzt

Vermutlich weil sie kurz etwas in ihrer Handtasche gesucht hat, verlor eine Autofahrerin gegen 18:25 Uhr auf der Rohrbacher Bundesstraße bei Kleinzell (Bezirk Rohrbach) die Kontrolle über ihren Wagen. Der Pkw prallte gegen eine Leitschiene. Die 44-Jährige und ihre beiden mitfahrenden Kinder (7, 10) wurden verletzt in das Rohrbacher Spital gebracht:

Von Pferd gefallen

Um etwa 16.15 Uhr war eine 33-jährige in Schönau im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) bei einem Ausritt vom Pferd gefallen und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Linz eingeliefert worden:

