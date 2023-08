Pferd schreckte auf: Mühlviertlerin bei Reitunfall verletzt

Ein Ausritt mit einer siebenjährigen American Quarter Horse Stute hat für eine junge Frau am Freitag im Spital geendet: Die 33-Jährige war gegen 16:15 Uhr im Gemeindegebiet von Schönau im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Weil die Jacke der Frau vom Pferd fiel, schreckte das Tier auf, die Mühlviertlerin stürzte kopfüber auf die Schotterstraße. Sie wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschraubers "Christophorus 10" ins UKH Linz gebracht werden musste, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

