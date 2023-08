In Tasche gegriffen: Mutter und zwei Kinder bei Unfall auf B127 verletzt

Die 44-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war gegen 18:25 Uhr gemeinsam mit ihrer zehnjährigen Tochter und ihrem siebenjährigen Sohn auf der B127 Richtung Linz unterwegs. Im Gemeindegebiet von Kleinzell im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) geriet der Pkw ins Schleudern, kollidierte links mit der Leitschiene und wurde wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dort blieb das Auto entgegen der Fahrtrichtung stehen.

Erste Erhebungen ergaben, dass die Frau kurz etwas in ihrer Handtasche gesucht habe. Mutter und Kinder wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Klinikum Rohrbach gebracht. Die B127 war bis 19:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper