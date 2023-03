Zielfahnder fassten Betrüger-Ehepaar im Mühlviertel

Dem Ehepaar aus Polen wird vorgeworfen, durch verschiedene Betrügereien einen Schaden im sechsstelliger Höhe angerichtet zu haben. So sollen die beiden in Deutschland mit gefälschten Unterschriften und Dokumenten Konten eröffnet und Geldbeträge behoben haben. Außerdem soll sie mit Schein-Identitäten Kredite abgeschlossen und das Geld nie zurückgezahlt haben.

Festnahme im Bezirk Perg

Dem Ehepaar droht in Deutschland eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren, es war EU-weit zur Fahndung ausgeschrieben. Nach einem Hinweis von SIRENE Österreich, dem im Bundeskriminalamt angesiedelten Büro für die Koordinierung von EU-weiten Fahndungsausschreibungen, schlugen Zielfahnder des LKA Oberösterreich zu. Sie fassten die beiden Beschuldigten in einer Wohnung im Bezirk Perg.

Sohn in Einrichtung gebracht

Der Mann und die Frau wurden festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert, wo sie jetzt auf ihre Auslieferung warten. Der gemeinsame zwölfjährige Sohn wurde seitens der Bezirkshauptmannschaft in einer Jugendeinrichtung untergebracht, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

