Wirtepaar rebelliert gegen Corona-Sperre

Andreas und Bianca Zankl-Erler betreiben in dem Kurort die Imbissstube "Andis Jausensackerl Catering und Kistensau" mit acht Sitzplätzen. Am Sonntag kündigte das Ehepaar auf Facebook erstmals an, aufzusperren: "Wir haben zuerst bei der Initiative ,Anwälte für Aufklärung‘ nachgefragt. Dort wurde uns versichert, dass wir gegen kein Gesetz verstoßen, wenn wir öffnen. Die entsprechende Verordnung wurde vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben", zeigt sich Bianca Zankl überzeugt. Gestern hatte das Wirtepaar Sperrtag. Heute, Donnerstag, will man die Gäste auch wieder bei Tisch bedienen. Schon am ersten Tag sei die Polizei angerückt. Von einer Anzeige wurde abgesehen. "Inzwischen haben wir begeisterte Reaktion aus ganz Österreich erhalten", berichtet die Wirtin stolz. Andere Gastronomen wollen angeblich nachziehen.

