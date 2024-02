Wir sagen Danke: OÖNachrichten die Nummer 3 in Österreich

Eine Abonnentenquote von 91,6 Prozent spricht eine ganz klare Sprache, was die Treue der Leserinnen und Leser zu den OÖNachrichten betrifft.

Mit 91.902* verkauften Exemplaren (davon 16.538* Stück ePaper) und 116.527** verbreiteten Exemplaren (davon 18.206** Stück ePaper) gehören die OÖNachrichten zu den auflagenstärksten Tageszeitungen in Österreich. Erfreulich ist auch das kontinuierliche Wachstum im Digital-Bereich, das sich in den 2.203.021*** Unique Clients pro Monat auf nachrichten.at sowie in der Zunahme der ePaper um knapp zehn Prozent im Vergleich zum ÖAK-Jahresschnitt 2022 spiegelt. Durch die Einführung der neuen OÖN-App verbessern die OÖNachrichten fortlaufend die Nutzererfahrung für Leserinnen und Leser, um ihnen ein noch ansprechenderes Angebot zu bieten.

Eine Abonnentenquote von 91,6**** Prozent spricht eine ganz klare Sprache, was die Treue der Leserinnen und Leser zu den OÖNachrichten betrifft. Mit 84.195***** Abonnements sind die OÖNachrichten in diesem Bereich – nach Krone und Kleiner Zeitung und noch vor dem Kurier - die drittgrößte Tageszeitung in Österreich. Danke allen Leserinnen und Lesern, die sich täglich für die OÖNachrichten entscheiden und diesen Erfolg ermöglichen.

*Quelle: ÖAK, JS 2023, verkaufte Auflage, Mo-Sa, davon 16.538 ePaper

**Quelle: ÖAK, JS 2023, verbreitete Auflage Inland, Mo-Sa, davon 18.206 ePaper

***Quelle: ÖWA, Einzelangebot, Jänner 2024

****Quelle: ÖAK, JS 2023, Anteil der Abos an verkaufter Auflage

*****Quelle: ÖAK, JS 2023, Abonnements, Mo-Sa, davon 16.044 ePaper

