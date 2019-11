Wieder Warnung vor Kautionsbetrüger

Die Anrufer behaupten am Telefon, dass ein naher Angehöriger des Angerufenen, meistens der Sohn oder die Tochter, einen Verkehrsunfall verschuldet hätten. Noch dazu sei auch noch die KfZ-Versicherung abgelaufen, sodass nun eine „Kaution“ in „bar“ fällig wäre. Ansonsten müssten der Sohn bzw. die Tochter für „mindestens 14 Tage ins Gefängnis“, so die Drohung der Telefongauner.

In einem Fall wollte eine 67-jährigen Frau aus Wels die geforderte "Kaution" in Höhe von knapp 60.000 Euro zahlen. Die Betrüger am anderen Ende der Leitung hatten ihr nach das Schluchzen der Tochter vorgegaukelt.

Aber eine Bankangestellte wurde misstrauisch und riet der 67-Jährigen, das Geld nicht zu beheben und stattdessen zur Polizei zu gehen. Es sei in keinem der bisher bekannt gewordenen Fälle zu einer Geldzahlung gekommen, informierte die oö. Landespolizeidirektion am Mittwochabend. Hinweise nimmt der Polizeinotruf 133 entgegen.

