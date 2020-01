Wie eine Linzerin in der Hochburg des Islamischen Staates landete

Die heute 24 Jahre alte Sandra (Name geändert) war einmal ein lebensfrohes Mädchen. "Westlich orientiert", wie ihre älteste Schwester sagt, hatte sie oft gerne "Party gemacht".

Geraucht und getrunken habe sie, "und halbnackt ist sie herumgerannt", erinnert sich Sandras Mutter. Das war, bevor die junge Frau im Jahr 2015 mit 20 Jahren ihre christliche, serbischstämmige Familie in Linz verließ, um mit ihrem neuen Freund, einem türkischstämmigen Deutschen, von der Türkei aus nach Syrien zu reisen. Nach Idlib, damals eine der Hochburgen des "Islamischen Staates", wo sich der junge Mann der Terrormiliz anschloss.

Dieser hatte Sandra via Internet kennengelernt. "Sie ist mit rosaroter Brille dorthin gereist", betont der Strafverteidiger der 59-jährigen Mutter von Sandra. Sie und die ältere Schwester (26) müssen sich vor Gericht wegen Terrorismusfinanzierung verantworten.

1300 Euro überwiesen

Denn nachdem Sandra um Geld für Kleidung und Lebensmittel für sich und die beiden in Syrien zur Welt gekommenen Söhne gebeten hatte, überwiesen die Mutter und die Schwester in Summe 1300 Euro. Über Western Union floss das Geld über IS-Mittelsmänner nach Idlib. Weil die Tochter "im Hoheitsgebiet des IS" lebte und mit einem Dschihad-Kämpfer verheiratet war, gelte auch sie als Mitglied des "Islamischen Staats", die Überweisung sei strafrechtlich verboten, betont der Staatsanwalt und fügt mehrmals hinzu, dass die finanzielle Hilfe "menschlich nachvollziehbar" sei. Dass sich die Mutter und die Schwester ahnungslos über den IS-Hintergrund zeigen würden, sei eine "reine Schutzbehauptung".

"Mit dem Scheiß Terrorismus will ich nichts zu tun haben", kontert die Schwester brüsk. Sie erzählt von einem Streit mit Sandra im Videochat. "Ich habe ihr gesagt, dass sie mit der Burka schiach ausschaut, wie ein Ninja. Sie hat gesagt, in Syrien sei es genauso schön wie in Wien", erzählt die 26-Jährige dem Richter und lacht. Der Senatsvorsitzende findet das Ganze weniger witzig. "Ich glaube, dass Sie schon geahnt hatten, dass Sandra dort etwas mit dem IS zu tun hat, Sie wollten es nur nicht wahrhaben."

Das Gericht fällt Schuldsprüche, die Strafen fallen aber moderat aus. Bei einem Strafrahmen von bis zu zehn Jahren bekommt die Mutter 16 Monate bedingt, ihre Tochter 20 Monate bedingt. Die Frauen nehmen das Urteil an, der Staatsanwalt verzichtet auf Rechtsmittel, weshalb die Entscheidung rechtskräftig ist. Der Staatsanwalt hat noch neue Informationen über Sandra, nach der per EU-Haftbefehl gefahndet wird.

In der Türkei inhaftiert

Sie ist mit ihren Söhnen in einem türkischen Aufnahmezentrum inhaftiert. Ihr Mann dürfte bei den Kämpfen ums Leben gekommen sein. Sandra hofft, dass der Vater der Kinder doch noch auftaucht. Sie möchte "grundsätzlich" zurück nach Österreich. Aber weil ihr in der Heimat die Abnahme der Kinder drohe, ziehe sie einen weiteren Aufenthalt in der Türkei vor, heißt es in einem Schreiben des Generalkonsulats in Istanbul.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at