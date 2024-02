Weniger Stress, bessere Qualität: Die mobile Teilschlachtung macht in Oberösterreich Schule

Immer mehr Menschen fragen beim Fleisch nicht nur nach dem "Was", sondern vor allem dem "Wie". Die oft grausamen Bilder aus Schlachthöfen und industrieller Tierverarbeitung haben sich längst bei den Konsumenten ins Gedächtnis eingebrannt. Schlachtalternativen, die dem Tier ein möglichst stressfreies Lebensende ermöglichen, werden immer gefragter.

Einer dieser Alternativen ist die mobile Teilschlachtung. Durch mehrere Gesetzesänderungen, zuletzt 2021 auf EU-Ebene, wurde es in den vergangenen Jahren für Landwirte bedeutend einfacher, ihren Tieren den Transport zum Schlachthof zu ersparen. Stattdessen kommt der Schlachter auf den Bauernhof.

Zwei Pioniere teilmobiler Schlachtung in Oberösterreich sind der Betrieb von Manfred Sieberer aus Pfaffstätt (Bezirk Braunau) und Manfred Pilsl aus Sonnberg (Bezirk Urfahr-Umgebung). Mit Anhängern Marke Eigenbau - einem fahrenden Schlachtraum - fahren sie durchs Land, von Betrieb zu Betrieb.

"Für das Tier, aber auch den Konsumenten gibt es eigentlich nichts besseres", sagt Pilsl. Die Tiere würden zuerst in einer Vorrichtung fixiert, der Betäubungsschuss erfolgt danach. Innerhalb von einer Minute ist alles vorbei, das Tier wird auf dem Hänger entblutet. Die erste Schlachtung wird von einem Amtstierarzt überwacht, bei jeder weiteren sei ein Tierarzt dabei.

Das stressfreie Lebensende des Tieres würde man laut Manfred Sieberer vor allem schmecken. "Das Fleisch ist butterweich und bleibt im Vergleich zum industriell geschlachteten Tier länger frisch".

Anteil noch gering

Noch ist die Menge an teilmobil geschlachtetem Fleisch verglichen mit der aus konventioneller Produktion gering. Man bewege sich laut Sieberer und Pilsl "im Promillebereich". Beide würden jedoch ein steigendes Interesse bei Konsumenten und Viehbesitzern bemerken. Bestätigen kann das auch der Präsident der oberösterreichischen Landwirtschaftskammer, Franz Waldenberger: "Derzeit unterstützen und informieren wir 65 Betriebe in Oberösterreich über die Möglichkeiten bei der teilmobilen Schlachtung, was zeigt, dass Tierwohl vielen Bauern wichtig ist."

