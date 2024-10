Zigarettenautomat in Alkoven aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise

Die Täter machten sich wohl in der Zeit zwischen Mitternacht und zwei Uhr früh ans Werk. Sie hebelten das Vorhängeschloss eines Zigarettenautomaten, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes direkt an der B129 aufgestellt war, aus. Mittels Flachwerkzeug zwängten sie die Klappe und die Tür auf und stahlen einen große Mengen an Zigaretten, Tabakwaren und Rauchzubehör im Wert von mehreren Tausend Euro sowie Bargeld. Auch am Automaten selbst entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, mögen sich bei der Polizeiinspektion Alkoven unter der Telefonnummer 0599133/4220 melden.

