Welser Immobilienfirma baut in Altsimmering

Der Welser Projektentwickler Consulting Company startet ein weiteres Wohnbauprojekt in Wien. In der Kobelgasse in Altsimmering werden ab Frühjahr 2024 46 Eigentumswohnungen errichtet. Herausragend sei dabei der Standort, betont Geschäftsführer Florian Kammerstätter: "Das Objekt befindet sich in einer Sackgasse mit geradezu dörflichem Flair und minimaler Verkehrsbelastung." Geprägt sei das unmittelbare Umfeld von niedriger Bebauung, kleinen Grünflächen und der nahen Pfarrkirche – und das mit unmittelbarer Anbindung an die U3.

Die Immobilienbranche stehe aktuell im Bann der Signa-Insolvenz, bedauert Kammerstätter: "Das spüren auch andere Projektentwickler, die immer seriös gearbeitet haben." Consulting Company errichtete bis heute 2300 Wohnungen sowie 36.000 m2 Büro- und Dienstleistungsfläche.

