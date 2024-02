Wels bekommt wieder eine Dorfladenbox

Der Standort in der Bauernstraße wird am Samstag eröffnet.

Lebensmittel von Landwirten und kleinstrukturierten Betrieben können Konsumenten künftig rund um die Uhr in der neuen Welser Dorfladenbox kaufen. Der Standort im Dienstleistungszentrum in der Bauernstraße 3 wird am Samstag eröffnet. Die Idee dahinter: Kunden können ihren Wocheneinkauf zentral erledigen und müssen nicht mehrere Hofläden abklappern. Profitieren sollen davon sowohl die Konsumenten als auch die regionale Landwirtschaft mit einem zusätzlichen modernen Vertriebsweg.

Eine App macht alles möglich

Der Zugang zum Selbstbedienungsladen ist per Dorfladenbox-App rund um die Uhr möglich. Der aktuelle Lagerstand kann vor einem Besuch in der App, über die auch die Bezahlung abgewickelt wird, eingesehen werden. Durch die digitale Abwicklung entsteht wenig Personal- und Zeitaufwand, die Lieferanten können flexibel ihre Produkte liefern.

Die neue Dorfladenbox wird wie der Standort in Pichling nicht von einem Franchisenehmer geführt, sondern von den Gründern selbst. Hinter der Idee der Dorfladenbox stehen Johannes Fischerleitner, Thomas Fellinger und Patrick Schoyswohl. Gegründet haben sie das Unternehmen in Weißkirchen an der Traun. Mittlerweile gibt es 25 Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Im Frühjahr sind zwei weitere Eröffnungen in Deutschland und der Schweiz geplant. Gesucht werden laufend weitere Franchisenehmer, demnächst wird die Dorfladenbox auf einer Messe in Deutschland sowie auf der Direktvermarktermesse in Wieselburg in Niederösterreich präsentiert.

Lokalisierung: Die Dorfladenbox wird sich in der Bauernstraße 3 befinden

Seitdem die Dorfladenbox neben dem XXXLutz in Wels-West im Vorjahr vom Franchisenehmer aus gesundheitlichen Gründen geschlossen wurde, gab es keinen Standort mehr in Wels. Geschlossen wurden auch die Standorte in Kematen am Innbach und Stadl-Paura desselben Betreibers. In der Umgebung von Wels gibt es weitere Standorte in Sipbachzell, Schleißheim und Eberstalzell.

