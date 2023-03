Weibern wehrt sich gegen A8-Parkplatz

Übergabe im Parlament an Zweite Nationalratspräsidentin

Mit einer Bürgerpetition setzen sich die Weiberner gegen die Pläne der Asfinag zur Wehr, an der A8 auf Höhe von Weibern einen Lkw-Parkplatz zu errichten. Gestern übergaben Vertreter der Initiative "Wir schützen Weibern" die Petition mit 600 Unterschriften der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures (SP).

Nun werden die Angaben geprüft, danach geht das Gesuch an den Petitionsausschuss im Nationalrat. Dort entscheidet sich, ob das Anliegen behandelt oder etwa an die Volksanwaltschaft weitergegeben wird. "Wir hoffen, dass Ministerin Gewessler einlenkt und erkennt, dass der Standort in Nähe zum Ortszentrum unpassend ist", sagt Initiator Gottfried Zauner. Auch Bürgermeister Manfred Roitinger (VP) unterstützt das Anliegen. Von der Asfinag hieß es gestern auf OÖN-Anfrage, dass demnächst die Vergabe erfolge und der Bau im Juni beginnen solle.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Doris Bures Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.