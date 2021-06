Vor Moscheen in Wels tauchten Warnschilder auf

In Wien wurden die selbst gebastelten Schilder von der Polizei sichergestellt. Nun sind derartige Tafeln auch in Wels aufgetaucht. In der Bahnhofstraße gegenüber einem Gebetshaus und in der Schafwiesenstraße vor einem islamischen Verein fanden sich Schilder mit der Aufschrift "Achtung! Politischer Islam in deiner Nähe". FPÖ-Bezirkssekretärin Sandra Wohlschlager distanziert sich von der Aktion: "Wir haben keine Fanatiker in der Partei. Das ist nicht unser Stil." Die Tafeln verweisen auf die umstrittene Islam-Karte, die österreichweit 600 islamische Organisationen erfasst und beleuchtet.