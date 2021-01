SPÖ Wels rückt mit ihrer neuen Servicestelle ins Stadtzentrum

Mit Klaus Schinninger hat die Welser SPÖ seit mehr als einem Jahr einen neuen Parteichef. Ende Jänner wird die Partei auch ein neues Parteilokal bekommen. Der alte Standort in der Karl-Loy-Straße wurde verkauft: "Wir haben uns schon seit einigen Jahren mit der Übersiedlung beschäftigt. Das im ersten Stock gelegene Büro war wegen der fehlenden Barrierefreiheit nicht mehr zeitgemäß", sagt SPÖ-Geschäftsführer Mato Simunovic.

Verkauf des alten Parteilokals

Auf dem Kaiser-Josef-Platz eröffnete sich die Möglichkeit, näher ins Stadtzentrum zu rücken. An der neuen Adresse, die früher der Installationsfirma Marschallinger gehörte, wird gerade umgebaut. Das 150 Quadratmeter große Büro vermittelte der Welser Immobilienunternehmer Andreas Hüthmayr. Über den Kaufpreis wird geschwiegen.

Der SPÖ-Vorsitzende betont aber, dass die Einnahmen aus dem Verkauf des alten Parteilokals in der Karl-Loy-Straße Ankauf und Übersiedlung auf den Kaiser-Josef-Platz finanzieren. "Wir sind sehr glücklich über diese Entscheidung. Unser altes Parteilokal war abgewohnt und nur über eine lange Stiege zu erreichen. Wir hätten viel Geld investieren müssen. Der neue barrierefreie Standort ist für die Partei ein Glücksfall", erklärt Schinninger.

Zuvor wurden in der Innenstadt mehrere Angebote geprüft: "Keines der Büros war so geeignet wie das ehemalige Marschallinger-Geschäft", betonen Schinninger und Simunovic unisono.

Der sentimentale Bezug zum Namensgeber der Karl-Loy-Straße, dem von den Nazis ermordeten Welser Sozialisten und Widerstandskämpfer, hat sich eher zufällig ergeben. Als die SPÖ Wels unter ihrem damaligen Parteisekretär Ernst Podlaha und Bürgermeister Leopold Spitzer vor mehr als 50 Jahren die Immobilie erwarb, war die Straße schon nach dem roten Märtyrer benannt.

In der neuen Welser Parteizentrale, in der sowohl die Stadtpartei als auch die Bezirksorganisation residieren, finden die Funktionäre neben Büroräumen auch einen großen Sitzungssaal vor. Der sozialdemokratische Wirtschaftsverband und die Mietervereinigung teilen sich ihr Büro. Geplant ist auch, dass die Abgeordneten in den neuen Räumlichkeiten ihre Sprechstunden abhalten.

Die Kinderfreunde, die im alten SPÖ-Lokal in Untermiete waren, sind seit 1. Dezember in ein neues Büro in die Linzer Straße 126 übersiedelt.

Aufgrund der Covid-19-Bestimmungen wird eine Eröffnungfeier ausbleiben: "Wenn das Virus besiegt ist, wollen wir dieses Fest nachholen", sagt Schinninger.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at