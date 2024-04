Shopping-Week in Wels: Roter Teppich wird ausgerollt

Die nächste Welser Shopping-Night findet am Freitag, 3. Mai, statt.

Nach der Premiere im September 2023 gibt es vom 29. April bis 4. Mai eine Neuauflage der Welser Shopping-Week. Neben den Welser Kaufleuten beteiligen sich auch wieder XXXLutz und die Einkaufszentren max.center und SCW mit einem bunten Programm und Aktionen. "Das sind Einkaufsmagneten, die weit über Wels hinaus eine Anziehungskraft haben, wir bündeln die Kräfte", sagte Bürgermeister Andreas Rabl (FP) gestern bei einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Der Möbelriese, der seine Firmenzentrale in Wels hat, wird auch wieder einen roten Teppich in der Welser Innenstadt ausrollen, insgesamt mit einer Länge von einem Kilometer. "Als sichtbares Zeichen, dass sich in der Stadt wieder etwas Besonderes tut", sagt XXXLutz-Unternehmenssprecher Thomas Saliger. Man wolle die Werbekraft nutzen, um viele Konsumenten aus dem großen Einzugsgebiet nach Wels zu bringen. Dieses Jahr wird für den "roten Laufsteg" übrigens ein anderer Kleber verwendet, da im Vorjahr Klebstoffrückstände auf dem Pflaster über viele Wochen lang sichtbar waren.

Michael Wipplinger, Obmann der Welser Kaufmannschaft, ist vom Konzept überzeugt. "Sowohl die zeitliche als auch die räumliche Ausweitung der Shopping-Week finden wir ansprechend, nur so können wir ein attraktiver Erlebnisort für ganz Österreich sein", sagt er. Die Innenstadtkaufleute werden während der Einkaufswoche und bei der Shopping-Night am Freitag, 3. Mai, Livemusik, Verkostungen, Modepräsentationen, Bastelvorführungen und vieles mehr anbieten.

In der SCW findet am 3. Mai unter anderem eine Autogrammstunde mit den Radprofis des Felt-Felbermayr-Teams statt, zu gewinnen gibt es ein E-Bike im Wert von 3000 Euro. Im max.center winken Gewinne beim Glücksrad, Shopping-Bags und für die jüngsten Besucher steht ein Kasperltheater auf dem Programm.

Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair macht auf die Cash-back-Aktion mit der Wels-Card aufmerksam. Die Kunden, die bei Partnern während der Shopping-Week einkaufen, bekommen 20 Prozent des Einkaufswertes zurück, und zwar maximal 80 Euro, die auf die Wels-Card gebucht werden. (krai)

