Polizei "spioniert" in Berlin vor Welser Rockkonzert mit 40.000 Besuchern

Der Ärger vieler Besucher über die Pannen beim Open-Air-Konzert "We love the 90’s!" am Freitag ist noch nicht verraucht. Der Blick wird dennoch in die Zukunft gerichtet.

In einem Monat findet auf der Trabrennbahn das Gastspiel der deutschen Rockband "Böhse Onkelz" statt. Es ist das einzige in Österreich und das letzte in diesem Jahr. Die Musiker sind umstritten und polarisieren im gesamten deutschsprachigen Raum – wegen früherer Songs, bei denen sie keine Berührungsängste mit tendenziell nationalsozialistischen Inhalten, Gewaltverherrlichung oder Sexismus hatten.

Diese Positionierung färbt auf Fans ab. "Wenn die Onkelz-Fans so lange auf ihr Bier warten müssen, wie am Freitag, gibt es grobe Probleme", sagt ein Kenner der Szene. Stadtpolizeikommandant Klaus Hübner sagt: "Wir gehen jedenfalls davon aus, dass reichlich Alkohol fließen wird." Auch mit Beschwerden über Lärmbelästigung ist wieder zu rechnen: Die Bühne steht im Westen der Trabrennbahn, beschallt wird Richtung Stadtzentrum.

Der Auftritt ist längst ausverkauft, 40.000 Besucher werden erwartet, davon sehr viele Gäste aus Deutschland.

In Berlin steht die Band bereits am 29. August auf der Waldbühne vor etwa 20.000 Fans. Dieses Gastspiel nützt die Polizei für Recherchen. "Es werden Verbindungsbeamte von uns in Berlin sein", sagt Hübner: "Dann bleibt uns noch eine Woche Zeit, um zusätzliche Vorbereitungen treffen zu können." Die große Unbekannte sei, ob wirklich viel politisch rechtes Publikum komme. "Wir rüsten uns jedenfalls, denn es werden nicht ausschließlich friktionsfreie Besucher dabei sein." Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ist beauftragt, eine Gefährdungsanalyse zu erstellen, die heimische Exekutive zapft das Wissen ihren deutschen Kollegen rund um die Fans der "Böhsen Onkelz" an.

Für Rabl eine private Sache

Als das Konzert bekannt wurde, flammte eine Politdebatte auf. Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) sagte: Die Stadt habe damit nichts zu tun, es seien private Veranstalter auf einem privaten Gelände (Eigentümer ist der Welser Trabrennverein, Anm.). ÖVP-Parteichef und FPÖ-Koalitionspartner Peter Csar hätte das Konzert am liebsten abgesagt.

Gastgeber ist die Welser VeranstaltungsgesmbH, WEVA-Chef Manfred Leodolter sagt: "Ich veranstalte auch Konzerte mit Konstantin Wecker. Die ,Onkelz‘ haben sich vom Rechts-außen-Lager verabschiedet. Sie gehen bei Konzerten aktiv dagegen vor."

Artikel von Friedrich Müller Lokalredakteur Wels f.mueller@nachrichten.at