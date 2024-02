OÖN-Börsespiel: Biotech-Aktie steht bei Welser Maturanten hoch im Kurs

Ein fiktives Startkapital von 50.000 Euro möglichst gewinnbringend anzulegen, das trainieren die Maturanten der Welser HTL für Lebensmitteltechnologie, Getreide- und Biotechnologie aktuell beim OÖN-Börsespiel. Und die 21 jungen Damen und Herren beweisen beim spielerischen Eintauchen in die Welt der Aktien ein sehr gutes Händchen. Derzeit liegen sie in der Klassenwertung mit einer Depotentwicklung von plus 12 Prozent (mit Stand gestern) auf dem ersten Platz.

Vor allem das Biotech-Unternehmen Morphosys brachte den Jugendlichen satte Gewinne ein. "Wir haben dieses Unternehmen ausgewählt, weil wir in unserer Schule einen Bezug zu Biotechfirmen haben und Morphosys auf Krebsmedikamente spezialisiert ist", sagt Schülerin Rosa Kempl. Welche Aktien gekauft werden, entscheiden die Schüler demokratisch und verlassen sich auch auf den einen oder anderen Tipp von Lehrer Martin Winklehner, der die Klasse in Wirtschaft und Recht unterrichtet. "Ich versuche, ihnen zu vermitteln, dass sie Aktien als längerfristige Investition sehen sollen", sagt Winklehner, der im Unterricht tagesaktuelles Wirtschaftsgeschehen, die Mechanismen an den Börsen und die börsennotierten österreichischen Unternehmen zum Thema macht.

Martin Winklehner, Lehrer Bild: krai

Das Auf und Ab an den Börsen kennenzulernen und sich spielerisch auf den Aktienmärkten zu bewegen, ohne echtes Geld zu riskieren, kommt bei den Schülern jedenfalls sehr gut an. Der derzeitige erste Platz spornt natürlich zusätzlich an, sich täglich mit den Kursen zu beschäftigen. Bereits im Vorjahr nahm die Klasse am OÖN-Börsespiel teil und belegte damals den elften Platz. Zusätzlicher Anreiz sind die zur Verfügung gestellten Hauptpreise. Die beste Schulklasse darf zu einem LASK-Heimspiel in der Raiffeisen-Arena inklusive Verpflegung im Wert von 2000 Euro fahren. Platz zwei ist eine private Kinovorstellung inklusive Snacks im Star Movie, Platz drei ein School Jump im Jump Dome Linz. Rund die Hälfte der Klasse nimmt auch an der Einzel-Schülerwertung teil.

